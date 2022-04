Mercato Milan – Difesa, non solo Botman: occasione dal Psg / News

Dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia c'è tanta voglia in casa Milan di ripartire forte in campionato e di chiudere al meglio la stagione. Anche se i rossoneri, in seguito al doppio 0-0 contro Bologna e Torino, non sono più padroni del proprio destino, non vogliono mollare e proveranno fino all'ultimo a sfilare lo scudetto dalle maglie dell'Inter. La prima tappa sarà la Lazio, poi Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo. Un calendario tutt'altro che semplice, ma il Diavolo ha sempre dato il meglio quando il gioco si fa duro.

Ma l'attualità rossonera non riguarda soltanto la Serie A: come noto c'è una trattativa in corso tra Elliott e Investcorp per la cessione del club. Non un dettaglio per quello che sarà il prossimo calciomercato estivo. A meno di clamorosi colpi di scena Paolo Maldini e Frederic Massara dovrebbero rimanere al timone e, con loro, anche le trattative messe in piedi nei mesi scorsi.