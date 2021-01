Benevento-Milan, Theo Hernandez: “Prima sfida dell’anno, sempre Milan!”

Benevento-Milan, la carica di Theo Hernandez

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, è di sicuro uno dei giocatori più importanti della squadra. Il francese, con le sue galoppate sulla fascia, sta spingendo i rossoneri sempre più in alto in classifica. Per il match contro il Benevento, però, Stefano Pioli dovrà rinunciare al giocatore, squalificato dopo l’ammonizione subita contro la Lazio nell’ultima del 2020. Nonostante l’assenza, Theo non rinuncia al suo classico intervento social pre partita per caricare i suoi. Ecco il post.

Calciomercato Milan – Offerto il vice Ibra: la risposta dei rossoneri >>>