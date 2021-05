Beckham compie 46 anni: gli auguri di compleanno del Milan

L'ex calciatore inglese David Beckham compie oggi 46 anni: il Milan, sua ex squadra, gli ha augurato buon compleanno sui social

Beckham ha vestito la maglia del Milan, in totale, per un anno. Dapprima per sei mesi dal gennaio al giugno 2009 e, successivamente, per altri sei mesi, dal gennaio al giugno 2010. In entrambi in casi, in prestito dai Los Angeles Galaxy.