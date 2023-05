Bayern Monaco campione: la festa dei fratelli Hernandez

Il Bayern Monaco vince sul filo di lana il suo ennesimo titolo in Germania ( QUI IL NOSTRO RACCONTO ). I giocatori hanno festeggiato in campo dopo il trionfo. Tra questi anche Lucas Hernandez, fratello di Theo, difensore del Milan . Ecco la sua storia su Instagram.

Nella storia postata dal difensore francese, si vede la corsa di Lucas nei festeggiamenti con il Bayern Monaco e il trofeo della Bundesliga. Theo Hernandez, era in videochiamata ed è apparso molto entusiasta e felice per il trionfo del fratello. Ora per Hernandez, la partita di domani sera contro la Juventus, fondamentale per il Milan e la corsa verso la prossima edizione de la Champions League. LEGGI ANCHE: Milan, Bennacer risponde alle domande sui social