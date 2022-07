Batistuta su Maldini: “Il Milan ha riconosciuto la tua professionalità”

Gabriel Omar Batistuta ha fatto i complimenti al Milan per aver rinnovato il contratto a Paolo Maldini. L'ex bomber della Fiorentina, tra le altre, ha affidato un bel messaggio al suo profilo ufficiale Twitter per complimentarsi sia con i rossoneri che con il dirigente del Diavolo: "Congratulazioni a Paolo Maldini per il rinnovo da responsabile dell'area tecnica del club che ama, speriamo un giorno di poterci affrontare nuovamente difendendo i propri colori. Faccio le mie congratulazioni anche al Milan per aver riconosciuto la tua professionalità e quello che rappresenti per loro". Il tutto corredato da una foto di quando Batistuta e Maldini si sfidavano in campo.