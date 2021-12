Baresi su Instagram: “Oggi 122 anni, buon compleanno Milan”

Franco Baresi, ex capitano del Milan ed oggi vicepresidente onorario del club rossonero, ha fatto gli auguri di buon compleanno al Diavolo

Franco Baresi , ex capitano del Milan ed oggi vicepresidente onorario del club rossonero, ha fatto gli auguri di buon compleanno al Diavolo. Lo ha fatto in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram'.

"Oggi 122 anni, buon compleanno Milan", ha scritto 'Kaiser Franz' Baresi come didascalia di alcune foto dei suoi maggiori successi in maglia rossonera sul campo. Milan, Maldini pronto a piazzare un gran colpo in difesa >>>