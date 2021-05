Baresi, il Milan gli regala la nuova maglia personalizzata (FOTO)

Franco Baresi, attraverso i propri profili social, ha mostrato la nuova maglia del Milan personalizzata con il suo leggendario numero 6

Da pochi giorni il Milan ha presentato la nuova maglia che indosserà nella stagione 2021-2022, ma che debutterà già nel prossimo match contro il Cagliari. Una casacca che Franco Baresi, attraverso i propri profili social, mostra sorridente e con orgoglio. Il club rossonero, infatti, ha voluto omaggiare il suo attuale vice presidente onorario con una maglia personalizzata in suo onore, in cui viene raffigurata la leggendaria numero 6. Ecco il suo post di ringraziamento. Boom di ricavi e rosso a bilancio dimezzato: Gazidis rimette così in piedi il Milan