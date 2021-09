Bakayoko: “Io e Kessié forti e orgogliosi del colore della nostra pelle”

Tiémoué Bakayoko, fatto oggetto di cori razzisti dalla tifoseria ospite durante Milan-Lazio, ha commentato l'accaduto su 'Instagram'

Ieri sera, durante Milan-Lazio , i centrocampisti rossoneri Tiémoué Bakayoko e Franck Kessié hanno ricevuto dei cori razzisti dal terzo anello verde, settore occupato dai sostenitori della squadra ospite. La società ha immediatamente preso le parti del francese . Ma per Bakayoko non si tratta della prima volta.

Già nella stagione 2018-2019 , infatti, all'epoca della sua prima militanza rossonera, durante Milan-Lazio si era verificata la stessa circostanza. Il calciatore francese, entrato nella ripresa e costretto ad uscire subito per infortunio, ha quindi commentato quanto accaduto durante la partita con un post pubblicato sul suo account ufficiale su 'Instagram'.

"Grazie per il caloroso benvenuto rossoneri - ha scritto come incipit del suo discorso Bakayoko, a didascalia di una foto in cui applaude il pubblico di 'San Siro' -. Purtroppo mi sono infortunato al mio debutto, ma la cosa più importante è che la squadra abbia fatto tre punti".