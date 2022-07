Bakayoko sul fermo della Polizia: “Errare è umano. Il problema è il modo”

Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Milan, torna sul fermo subito dalla Polizia, immortalato in un video divenuto virale sui social

Tiémoué Bakayoko, classe 1994, centrocampista francese del Milan, lo scorso 3 luglio ha subito un fermo in strada dalla Polizia: una disavventura divenuta virale in un video sui social. Bakayoko, per uno sfortunato scambio di persona, era stato fermato in pieno centro a Milano: gli agenti della Polizia lo hanno perquisito con tanto di pistola puntata.

Bakayoko-Polizia, le parole del giocatore del Milan

Il giocatore rossonero, attraverso alcune storie pubblicate sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram', è tornato sull'episodio, spiegando cosa è successo e rivelando il suo stato d'animo sulla questione.

""Le autorità milanesi hanno comunicato che è stato un errore della Polizia e che se ne sono accorti in quel momento. Errare è umano, non ho problemi con quello. D'altra parte, ho un problema con il modo utilizzato. Penso che sia andato oltre il dovuto. Perché non si sono limitati a fare un controllo degno di questo nome? Chiedendo ai documenti del veicolo, semplicemente comunicando ...", ha detto Bakayoko.

"Sul video pubblicato sui social non si vede tutto. Mi sono ritrovato con la pistola a un metro da me. Hanno messo chiaramente le nostre vite in pericolo: è un errore, sapendo che non c'era certezza sui sospetti arrestati", ha concluso il centrocampista della squadra di Stefano Pioli. Difesa, il piano alternativo del Milan: le ultime news di mercato >>>