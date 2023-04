Tanti auguri a Seedorf: il messaggio social del Milan

Clarence Seedorf è stato giocatore del Milan dal 2002 al 2012, per poi tornare come allenatore nel 2014. Con i rossoneri ha vinto tantissimo: nella prima stagione al Milan si porta a casa la Coppa Italia e la Champions League. L'anno dopo si aggiudica la Supercoppa Europea, la Supercoppa italiana e lo scudetto. Nel 2006-2007 vince per la quarta volta la UEFA Champions League in carriera, e nella stagione successiva la Supercoppa UEFA e la Coppa del mondo per club. Nel 2011 l'ultimo scudetto con la maglia del Milan. Napoli-Milan, Leao due settimane per riprendersi il trono