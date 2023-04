Napoli-Milan, Leao due settimane per riprendersi il trono

Napoli-Milan, occasione d'oro per Leao

Rafa Leao, si legge, in estate era lui l'uomo scudetto, il gioiello da (almeno) 100 milioni da proteggere dall'assalto delle big europee. Domani Leao e Kvaratskhelia si sfideranno per la prima volta dal vivo, nelle batterie di campionato che precedono gli sprint decisivi della Champions. Tutto in due settimane, c'è tempo per il controsorpasso: il destino ha servito a Rafa l'assist perfetto. Maradona, e poi San Siro e ancora Maradona: eccola, la missione di Leao, riscrivere le gerarchie e dimostrare che le frenate non contano, se sei capace di aprire il gas al momento giusto. Leao è tornato a Milanello in anticipo rispetto a quanto prevedeva l'agenda dopo gli impegni in nazionale. Leao non segna da gennaio e non ha mai segnato al Napoli ma alla sua velocità, sedici giorni bastano e avanzano per riscrivere la storia della stagione. E magari anche riaccomodarsi sul trono del migliore.