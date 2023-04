Tanti auguri a Sacchi: il messaggio social del Milan

Nel Milan sono passati tantissimi giocatori importanti, ma anche allenatori che hanno lasciato il loro segno sul club rossonero. Questo è stato il caso di Arrigo Sacchi , un allenatore che ha lasciato un grandi ricordo nella storia del calcio e in quella del Milan . Oggi, 1 aprile 2023, compie 77 anni.

Arrigo Sacchi è stato l'allenatore del Milan dal 1987 al 1991, per tornare nel 1996/97. Con i rossoneri ha vinto due Coppe dei Campioni (89/90 - 88/89), due Supercoppa Uefa (89/90 - 90/91), uno Scudetto (87/88), una Supercoppa italiana (88/89) e due Coppe Intercontinentali (90/91 - 89/90). L'ex allenatore rossonero ha lasciato un ottimo ricordo al Milan e al calcio italiano e tutt'ora, viene ricordato come uno dei più importanti e forti della storia.