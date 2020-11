Milan, il rossonero Sinner vince l’ATP Sofia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il tennista Jannik Sinner ha vinto il suo primo torneo ATP a Sofia, battendo in finale il canadese Vasek Pospisil. Il 19enne di San Candido (Bolzano), il più giovane classificato tra i primi 100 della classifica mondiale ATP, ha vinto in 3 set 6-4, 3-6, 7-6(3). Questo il post che ha pubblicato il Milan sui social per congratularsi con il tennista altoatesino.

