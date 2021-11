ATP Finals, Maldini presente all’evento: ecco la foto insieme a Djokovic

Anche Paolo Maldini è presente alle ATP Finals di Torino: il dt rossonero è stato ripreso da una foto insieme a Novak Djokovic

Sono in corso le ATP Finals a Torino, prestigioso torneo internazionale di tennis. Tanti personaggi dello sport e non solo si sono recati in questi giorni all'AlpiTour, palazzetto in cui si disputano le gare. Dopo la visita di Zlatan Ibrahimovic nei giorni scorsi, questa volta è il turno di Paolo Maldini. Il direttore dell'area tecnica rossonera, come mostra una foto pubblicata dal Milan sul proprio profilo Instagram, si è trovato in compagni di Novak Djokovic, fuoriclasse del tennis e tifoso milanista.