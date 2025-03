Antonio Candreva annuncia il ritiro: “Grazie calcio, viaggio lungo 30 anni”

Attraverso i propri canali social, Antonio Candreva, ex giocatore di Inter e Sampdoria, annuncia il suo ritiro dal calcio giocato

Attraverso i propri canali social, Antonio Candreva, ex giocatore di Inter e Sampdoria tra le altre, annuncia il suo ritiro dal calcio giocato. Un lungo messaggio, condito da un video di alcune sue giocate, per ringraziare tutti i compagni di squadra, i dirigenti e le persone che hanno tifato per lui nel corso della sua lunga carriera. Ecco, di seguito, il messaggio di Candreva.