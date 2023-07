Real Madrid-Milan 3-2, Reijnders: “Felice per i miei primi minuti”

In un'estate molto calorosa come questa solo il condizionatore e le amichevoli estive possono restituirci un po' di gioia e di serenità. Tra le amichevoli in programma negli ultimi giorni c'è stata quella che ha contrapposto il Milan di Stefano Pioli ed il Real Madrid di Carlo Ancelotti .

Le sensazioni di Reijnders a seguito dell'esordio in Real Madrid-Milan

"Sono felice per i primi minuti con gol Milan". Queste le parole dell'olandese dopo il match amichevole in USA contro il Real Madrid. "É stato facile scegliere il Milan. Non ci ho pensato due volte" aveva detto precedentemente ed ora l'ex AZ di Alkmaar che è finalmente sceso in campo con la tanto ambita casacca rossonera.