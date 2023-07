Reijnders: “É stato facile scegliere il Milan. Non ci ho pensato due volte”

Le parole di Tijjani Reijnders

Sull'arrivo al Milan:"Sono molto felice e contento di essere qui. Sono anche molto orgoglioso di far parte di questo Club. Quando il mio agente mi ha detto che il Milan era interessato a me, ero emozionato e molto felice. Ero contento che un club del genere si fosse interessato a me e quindi la scelta per me è stata molto facile onestamente. Non ci ho dovuto pensare due volte".