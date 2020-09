Ambrosini ricorda: “Questa è la maglia delle finali di Champions” (FOTO)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo Paolo Maldini, anche un altro grande ex rossonero degli ultimi anni d’oro rossoneri ha indossato la nuova seconda maglia del Milan: è Massimo Ambrosini, che ha ricordato il passato milanista e non ha dimenticato di fare il suo in bocca al lupo alla squadra per l’inizio della nuova stagione.

"Tempo fa, quando il verde era sotto le scarpe e non di fronte, con la maglia bianca si giocavano le finali… Grazie mille AC Milan per il pensiero, e in bocca al lupo per la stagione ragazzi!!!".