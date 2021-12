Ambrogino d’Oro a Baresi, Gazidis: “Orgogliosi per Franco, esempio di vita”

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, si è complimentato con Franco Baresi per la consegna dell'Ambrogino d'Oro

Onorificenza importante per Franco Baresi , che ha ricevuto il prestigioso Ambrogino d'Oro da parte del Comune di Milano. Ecco il motivo: "La maglia rossonera numero 6 con cui gioca nel ruolo di Libero, è stata consegnata alla storia. Cresciuto fra i campi d’allenamento di Milanello, è considerato una leggenda del calcio mondiale . Capitano per eccellenza, nel Milan e nella Nazionale, guida le squadre a lui affidate con autorevolezza e vigore. Nella sua lunga carriera sportiva segnata da grandi vittorie, alza i più grandi trofei nazionali, internazionali e intercontinentali. Uomo d’altri tempi, tenace e silenzioso , simbolo di generosità e fair play, conquista l’ammirazione di tanti ragazzi innamorati del calcio. Campione insuperabile, si guadagna la stima e l’affetto anche dagli avversari. Il suo nome e la sua epopea agonistica sono legati indissolubilmente alla storia della città , ai colori rossoneri della squadra di cui resta simbolo, cuore e anima".

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha condiviso un post in cui vengono riportati i complimenti dell'amministratore delegato Ivan Gazidis. Questo il suo messaggio: "Felici e orgogliosi per Franco: un’onorificenza che rende merito alla leggendaria carriera sportiva, al suo impegno per la comunità e soprattutto per essere da sempre un esempio di vita".