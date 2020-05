Amarcord – 13 maggio 2003, Inter-Milan 1-1: gol e highlights (Video)

MILAN NEWS – Esattamente 17 anni fa, il 13 maggio 2003, pareggio (1-1) nel derby Inter-Milan di Champions League con le reti di Andriy Shevchenko per il Diavolo e di Obafemi Martins per i nerazzurri: un risultato che bastò ai rossoneri per prendersi la finale di Champions League, poi vinta a Manchester contro la Juventus ai calci di rigore.

Il Milan, sui propri canali social ufficiali, ha pubblicato un breve video con gol e highlights di quella sfida rimasta nel cuore di tutti i sostenitori del Diavolo. Qui di seguito la clip ed il tabellino di quella stracittadina di Milano.

INTER-MILAN 1-1

Marcatori: 45′ Shevchenko (M), 83′ Martins (I)

INTER (4-4-2): Toldo; J. Zanetti, F. Cannavaro, Materazzi, Córdoba; Conceição, C. Zanetti, Di Biagio (46′ Dalmat), Emre; Recoba (46′ Martins), Crespo (71′ Kallon). A disposizione: A. Fontana, Gamarra, Pasquale, Vivas. Allenatore: Cúper.

MILAN (4-3-1-2): Abbiati; Costacurta, Nesta, P. Maldini, Kaladze; Gattuso, Pirlo (89′ Brocchi), Seedorf; Rui Costa (64′ Ambrosini); Shevchenko, F. Inzaghi (80′ Serginho). A disposizione: Fiori, Roque Júnior, Rivaldo, Tomasson. Allenatore: Ancelotti.

