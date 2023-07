Milan, ecco il primo allenamento di Chukwueze a Milanello | (Video)

Il Milan ha pubblicato sui social il video del primo allenamento di Samuel Chukwueze a Milanello: si prepara per il Trofeo Berlusconi

Il Milan ha pubblicato sui propri canali social ufficiali il video del primo allenamento di Samuel Chukwueze a Milanello . L'esterno offensivo nigeriano, prelevato dal Villarreal per 28 milioni di euro bonus inclusi, si sta allenando a parte nel centro sportivo rossonero nell'attesa che i suoi nuovi compagni tornino dalla tournée statunitense.

Chukwueze, classe 1999, ha scelto di indossare la maglia numero 21. Presumibilmente la vedremo in campo per la prima volta all'U-Power Stadium, nella serata di martedì 8 agosto, in occasione della prima edizione del 'Trofeo Silvio Berlusconi'. Una partita che vedrà sfidarsi i grandi amori sportivi dell'ex patron del Diavolo.