Algeria, la felicità social di Bennacer per la Coppa d’Africa 2024

Dopo il successo di ieri, per 0-1, contro il Niger, l'Algeria si qualifica per la prossima Coppa d'Africa programmata per il 2024 in Costa d'Avorio. Il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, ha confessato tutta la sua felicità attraverso il proprio profilo Twitter con una frase emblematica: "Continuiamo ad andare avanti insieme per l'Algeria!".