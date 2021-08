Albertini compie 50 anni: gli auguri di compleanno del Milan sui social

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, festeggia il suo 50° compleanno: il post di auguri del club rossonero sui canali ufficiali

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Albertini ha fatto il suo esordio in Serie A con il Diavolo il 15 gennaio 1989. Fu gettato in campo da Arrigo Sacchi in un Milan-Como 4-0 a 'San Siro'. Nella stagione 1990-1991 Albertini ha giocato in prestito nel Padova, in Serie B, per poi tornare in rossonero nell'estate 1991.