Addio Mihajlovic, il saluto dell’ex Milan Donnarumma

Oggi purtroppo si è spento Sinisa Mihajlovic all'età di 53 anni. L'ex allenatore del Milan ha avuto una buona carriera sulla panchina rossonera. Gigio Donnarumma, che ha esordito in Serie A con la maglia del Milan quando in panchina c'era Sinisa Mihajlovic, ha valuto salutare così il suo ex allenatore.

"Sei sempre stato un guerriero e so quanto hai lottato. Ti ringrazierò per aver sempre creduto in me e per tutto quello che mi hai detto dal primo giorno che ci siamo conosciuti. Resterai per sempre nel mio cuore, ciao mister". Giroud fa impazzire Amrabat, che lo implora: “Smettila, non farlo più”