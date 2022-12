Giroud fa impazzire Amrabat, che lo implora: “Smettila, non farlo più”

Qualche sera fa si è giocata la semifinale dei Mondiali tra Francia e Marocco, con in campo anche Olivier Giroud, attaccante del Milan classe 1986. Non ha trovato la via della rete, ma è stato comunque autore di una grande partita, anche e soprattutto in fase difensiva. Il centravanti, infatti, non ha lasciato mai respirare Sofyan Amrabat, classe 1996 della Fiorentina, che lo ha ammesso dopo la partita, svelando anche un simpatico retroscena.