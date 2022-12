Milan, donati generi alimentari alle famiglie in difficoltà | PM

In occasione delle festività natalizie, il Milan ha donato generi alimentari che saranno distribuiti a chi ne ha più bisogno.

Stefano Bressi

In quanto istituzione sociale, AC Milan sente la responsabilità di esser vicina alla propria comunità, contribuendo a promuovere un cambiamento positivo attraverso azioni concrete. Per questo motivo, in occasione delle festività natalizie, il Club e Fondazione Milan hanno ancora una volta scelto di impegnarsi in una serie di iniziative di responsabilità sociale.

Nella giornata di ieri, la fondazione rossonera si è recata presso la sede di APS La Rotonda di Baranzate, alla quale ha donato nove bancali di generi alimentari per sostenere la sua attività di distribuzione di beni di prima necessità. Tale donazione è stata possibile grazie al coinvolgimento e alla collaborazione di partner di AC Milan quali Lete, La Molisana, Segafredo Zanetti e il gruppo PepsiCo, attraverso i marchi Pepsi, Tropicana e Quaker, che hanno scelto di supportare Fondazione Milan mettendo a disposizione i propri prodotti.

Presenti anche le calciatrici della Prima Squadra rossonera Marta Mascarello e Valery Vigilucci, le quali hanno potuto conoscere tutte le iniziative portate avanti dall’associazione e visitare gli spazi in cui esse vengono svolte. Tra le altre, dal 2015 l’Emporio della solidarietà supporta dal punto di vista economico e sociale l’integrazione e l’autonomia dei nuclei familiari più fragili e finora ha aiutato quasi 900 beneficiari grazie alle donazioni di oltre 30 enti. Saranno proprio gli operatori e i volontari dell’Emporio a prendersi cura della distribuzione dei prodotti donati, continuando così a incentivare l’autonomia delle famiglie in difficoltà attraverso il circolo virtuoso della gratitudine.

Rocco Giorgianni, Segretario Generale di Fondazione Milan, ha dichiarato: “In questo momento di profonda difficoltà per tante famiglie, dovuto alla crisi post-pandemica e al veloce incremento dei prezzi anche dei beni più essenziali, è importante per Fondazione Milan dare un contributo insieme a tutta la famiglia rossonera. In particolare, ringraziamo i partner di AC Milan che fin da subito si sono dimostrati disponibili a donare e ad essere parte attiva di questa iniziativa”.

Samantha Lentini, Presidente di APS La Rotonda, ha commentato così questa importante donazione: “La Rotonda è un’organizzazione comunitaria che ha implementato, negli anni, una modalità strutturata di stare accanto a coloro che hanno più bisogno sostenendoli però in un percorso di ripartenza. L’aiuto ricevuto oggi dagli amici di Fondazione Milan ci consente di proseguire il nostro percorso consapevoli che nulla si realizza da soli, ma che gli obiettivi più grandi e sfidanti (primo tra tutti il contrasto alla povertà materiale) sono raggiungibili solo attraverso il contributo di una intera rete di partner capace di attivare tutte le risorse disponibili. Per questo siamo ancora più grati di questa importante donazione!”

La donazione si inserisce all’interno delle iniziative che il Club e Fondazione Milan hanno rivolto alla comunità nel corso di queste festività natalizie. Tra le altre cose, attraverso il programma Sport for Change, quest’ultima ha scelto di sostenere “Empowering women and girls through football”, progetto che intende utilizzare lo sport e i suoi valori per favorire l’emancipazione e l’affermazione sociale di bambine e ragazze nelle città di Calcutta, Kampala e Nairobi.