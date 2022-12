Milan, arriva un rinnovo. Tonali, parole da vero condottiero

Oggi è il 16 dicembre ed è un giorno molto speciale in casa Milan, poi scopriremo il perché... Oggi i Campioni d'Italia torneranno in campo, alle 16:30, contro il Liverpool nella Dubai Super Cup, ma nel frattempo non mancano le notizie. Dalle parole di Sandro Tonali, che ormai è sempre più simbolo del milanismo, fino ai rinnovi di contratto, con una firma ormai alle porte, finalmente. Nelle prossime schede le tre notizie più importanti della mattinata rossonera selezionate da PianetaMilan.it per voi.