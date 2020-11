L’addio di Maldini a Maradona

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha dato il suo addio a Diego Armando Maradona sui social. “Ciao grande Diego, sarai sempre un eroe per me. Riposa in pace amico mio”, le toccanti parole dell’ex numero 3 rossonero. Anche il club di via Aldo Rossi ha voluto salutare il campione argentino per l’ultima volta: ecco il post pubblicato sui social>>