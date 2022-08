L’account della Champions spiega perché il Milan ha preso De Ketelaere

L'account ufficiale Instagram della Champions League ha mostrato perché il Milan ha scelto De Ketelaere, attraverso alcuni highlights. Il match preso in esame è quello tra Brugge e PSG, nel quale il talento belga ha regalato alcune giocate del suo repertorio: colpi di tacco, imbucate e tiri in porta, solo per citarne alcune. In basso il video su De Ketelaere al Milan, pubblicato dall'account Instagram della Champions League.