8 Gennaio 1998 – Milan-Inter 5-0: gol e highlights del match (Video)

Milan-Inter, 5-0 in Coppa Italia

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, non ha potuto non ricordare la splendida vittoria per 5-0 contro l’Inter nel 1998. Nel match di Coppa Italia a segno Demetrio Albertini su rigore, Maurizio Ganz, Dejan Savicevic, Steinar Nilsen e un autogol di Fabio Colonnese. Ricordate tutti i gol? Ecco il video per rinfrescarvi la memoria.

Calciomercato Milan – Belotti per il dopo Ibrahimovic. VAI ALLA NOTIZIA >>>