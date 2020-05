7 maggio 2011: Roma-Milan 0-0 e 18° Scudetto rossonero (Video)

MILAN NEWS – Esattamente 9 anni fa, il 7 maggio 2011, allo stadio ‘Olimpico‘, Roma-Milan terminò 0-0. Un punto che bastò, ai rossoneri guidati da Massimiliano Allegri, per conquistare matematicamente il 18° ed ultimo Scudetto del Diavolo. Il Milan, per celebrare l’evento, ha pubblicato un breve video sui propri canali social ufficiali.

Ecco il tabellino di quella sfida a reti bianche nella Capitale, nella quale, però, il Milan andò molto più vicino alla vittoria colpendo un palo con l’attaccante brasiliano Robinho.

ROMA-MILAN 0-0

ROMA (4-2-3-1): Doni; Cassetti, N. Burdisso, Juan, Riise; Pizarro, Brighi (18′ p.t. Rosi, 38′ s.t. Caprari); Taddei, Simplicio, Vucinic (9′ s.t. Borriello); Totti. A disposizione: Lobont, Loria, Greco, Ménez. Allenatore: Montella.

MILAN (4-3-1-2): Abbiati; Abate, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta; Gattuso (1′ s.t. Ambrosini), van Bommel, Seedorf; Boateng; Robinho (28′ s.t. Pato), Ibrahimović. A disposizione: Amelia, Yepes, Bonera, Pirlo, Cassano. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Morganti di Ascoli Piceno.

Ammoniti: Boateng (M).

Intanto, in giornata, sono state diffuse le prime immagini su quelle che dovrebbero essere le nuove maglie del Milan, targate ‘PUMA‘, per la stagione 2020-21: GUARDA QUI LE FOTO IN ANTEPRIMA >>>