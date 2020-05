Milan, le tre maglie della stagione 2020-2021 in anteprima (FOTO)

MILAN NEWS – Il popolare sito web ‘FootyHeadLines.com‘ ha pubblicato, in anteprima, e come di consueto, le probabili tre maglie del Milan per la stagione 2020-2021: ecco come dovrebbero essere.

Rossonera, classica, la prima, con intarsi interni tra le righe, però, che ricordano la pavimentazione del Duomo di Milano. Bianca, tradizionale, la seconda maglia. Blu, invece, la terza, simile a quella indossata dal Milan di Fabio Capello nella stagione 1995-96.

Neri per la prima divisa, bianchi per la seconda e blu per la terza, infine, i pantaloncini. Chiediamo a voi, ora, tifose e tifosi del Milan: vi piacciono le probabili tre maglia disegnate dalla ‘PUMA‘ per l’anno venturo? Rispondete al sondaggio qui di seguito e, se volete, fornite una vostra opinione più completa nei commenti a questo articolo

