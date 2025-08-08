Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN rubriche milan sui social 24 anni per Thiaw! Ecco gli auguri social del Milan per il suo compleanno

COMPLEANNI MILAN

24 anni per Thiaw! Ecco gli auguri social del Milan per il suo compleanno

Malick Thiaw AC Milan amichevole Liverpool-Milan 2-4
Oggi è il compleanno di Malick Thiaw. Il difensore tedesco, che sta vivendo un'estate particolare, compie 24 anni. Gli auguri social del Milan
Redazione PM

Oggi è il compleanno di Malick Thiaw. Il centrale difensivo tedesco, classe 2001, compie 24 anni. Il Milan ha mandato gli auguri al suo giocatore tramite i suoi canali social.

La didascalia, scritta in tedesco, reca un messaggio molto semplice: "Tanti auguri, Malick!".

L'estate di Malick Thiaw. Resterà al Milan?

—  

Thiaw sta vivendo un'estate abbastanza particolare. A inizio calciomercato, infatti, sembrava destinato a lasciare Milano quasi con certezza. I rossoneri avevano accettato un'offerta del Como pari a 25 milioni di euro. Lo stesso giocatore, però, ha rifiutato la corte di Cesc Fabregas, essendo convinto di potersi giocare le proprie carte al Milan con il nuovo allenatore. In effetti, Allegri - dopo le prime settimane a Milanello e dopo la tournée tra Asia e Oceania - è rimasto impressionato dalle sue doti e sembra voglia tenerlo in squadra.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Leeds-Milan, probabili formazioni: Modric e Jashari titolari subito?>>>

Tuttavia, negli ultimi giorni il Newcastle ha avviato i contatti con il Milan per assicurarsi le prestazione del difensore tedesco. La prima offerta da 30 milioni di euro è stata rispedita al mittente, ma non è escluso che i Magpies possano tornare alla carica. La dirigenza rossonera pare sia intenzionata a cedere il giocatore solo a fronte di un'offerta fuori mercato. Si attendono dunque sviluppi sul futuro di Malick Thiaw.

Leggi i
commenti
Rubriche: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA