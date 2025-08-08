24 anni per Thiaw! Ecco gli auguri social del Milan per il suo compleanno

L'estate di Malick Thiaw. Resterà al Milan?

Thiaw sta vivendo un'estate abbastanza particolare. A inizio calciomercato, infatti, sembrava destinato a lasciare Milano quasi con certezza. I rossoneri avevano accettato un'offerta del Como pari a 25 milioni di euro. Lo stesso giocatore, però, ha rifiutato la corte di Cesc Fabregas, essendo convinto di potersi giocare le proprie carte al Milan con il nuovo allenatore. In effetti, Allegri - dopo le prime settimane a Milanello e dopo la tournée tra Asia e Oceania - è rimasto impressionato dalle sue doti e sembra voglia tenerlo in squadra.