24 anni per Thiaw! Ecco gli auguri social del Milan per il suo compleanno

Oggi è il compleanno di Malick Thiaw. Il difensore tedesco, che sta vivendo un'estate particolare, compie 24 anni. Gli auguri social del Milan
Oggi è il compleanno di Malick Thiaw. Il centrale difensivo tedesco, classe 2001, compie 24 anni. Il Milan ha mandato gli auguri al suo giocatore tramite i suoi canali social.
La didascalia, scritta in tedesco, reca un messaggio molto semplice: "Tanti auguri, Malick!".
L'estate di Malick Thiaw. Resterà al Milan?
Thiaw sta vivendo un'estate abbastanza particolare. A inizio calciomercato, infatti, sembrava destinato a lasciare Milano quasi con certezza. I rossoneri avevano accettato un'offerta del Como pari a 25 milioni di euro. Lo stesso giocatore, però, ha rifiutato la corte di Cesc Fabregas, essendo convinto di potersi giocare le proprie carte al Milan con il nuovo allenatore. In effetti, Allegri - dopo le prime settimane a Milanello e dopo la tournée tra Asia e Oceania - è rimasto impressionato dalle sue doti e sembra voglia tenerlo in squadra.