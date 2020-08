21 Agosto 2004, Supercoppa Italiana: la tripletta di Shevchenko (Video)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sono passati esattamente 16 anni, da quel Milan dei sogni che si è facilmente sbarazzato della Lazio in finale di Supercoppa Italiana. Un 3-0 rotondo firmato totalmente da Andriy Shevchenko, assoluto mattatore di una serata perfetta. Strano ma vero: quella squadra non vinse niente a fine stagione, ma rimase con l’amaro in bocca di un campionato perso alle battute finali, e dalla rocambolesca finale di Champions League persa ad Istanbul. Ricordi non piacevoli, iniziati però con questa serata qui. Ecco il video:

