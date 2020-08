Calciomercato Milan – Il Leeds chiede Rafael Leao: la risposta rossonera

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Difficile dire qualcosa di negativo sul talento di Rafael Leao. L’attaccante portoghese, pur acerbo, ha spesso regalato perle di grande classe, alternate a partite decisamente sottotono. Un rendimento altalenante in linea con la sua giovane età, che gli permette di guardare al futuro con grande fiducia. Dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, l’ex Lille si è dato una scossa, regalando gol molto importanti alla squadra di Stefano Pioli, come ad esempio quello contro la Juventus che ha permesso la rimonta rossonera.

Attenzione però al mercato: secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, il Leeds del patron Andrea Radrizzani ha mosso i primi passi verso il giocatore, chiedendolo espressamente al Milan. La squadra allenata da Marcelo Bielsa, neopromossa in Premier League, vuole giocare un ruolo da protagonista della massima serie, prendendo almeno due attaccanti. Uno potrebbe essere proprio Leao, ma il Milan non ha nessuna intenzione di privarsene in questa sessione di mercato. Situazione però da monitorare, perché le insidie sono sempre dietro l’angolo e chissà che una ricca offerta possa far vacillare la società.

