16 maggio 2004, Milan-Brescia 4-2: l’addio al calcio di Baggio (Video)

Il 16 maggio di 17 anni fa Roberto Baggio diceva addio al calcio in occasione di Milan-Brescia, terminata 4-2. Ecco il video

Esattamente 17 anni fa, nella splendida cornice di un San Siro ornato a festa, Roberto Baggio diceva addio al calcio. Il match Milan-Brescia terminò per 4-2 in favore dei rossoneri già campioni d'Italia. In gol, per la squadra di Carlo Ancelotti, Rui Costa, Andriy Shevchenko e doppietta di Jon Dahl Tomasson. Per le 'Rondinelle' doppietta di Matuzalem. Ecco il video pubblicato dal profilo Twitter del Diavolo.