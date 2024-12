Oggi il Milan compie 125 anni e non sono mancati gli auguri dell'ex attaccante rossonero Alexandre Pato . Ieri sera, il brasiliano era a San Siro in occasione della festa rossonera prima del match contro il Genoa .

Il Milan, sul suo profilo X, ha pubblicato un post in cui ci sono Pato, Clarence Seedorf e Christian Abbiati con la maglia celebrativa usata ieri dai giocatori rossoneri contro il Genoa: "Celebrating 125 years with those who made it unforgettable".