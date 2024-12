Oggi il Milan compie 125 anni e Massimo Oddo, ex terzino presente ieri alla festa rossonera, ha voluto fare gli auguri al club.

Oggi il Milan compie 125 anni e Massimo Oddo, ex terzino che ieri era presente a San Siro per la festa rossonera, ha voluto fare gli auguri al club. L'ex calciatore, campione del mondo con l'Italia nel 2006, ha vestito la maglia rossonera per 3 stagioni e mezzo.