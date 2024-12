Maldini fa gli auguri al Milan: l’approvazione dei rossoneri | SOCIAL

Sotto al post di Maldini, non sono mancati i commenti da parte dei calciatori del Milan, come Davide Calabria, Theo Hernandez, Rafael Leao e Mike Maignan, ed anche un ex rossonero come Sandro Tonali, che ora gioca per il Newcastle in Premier League. LEGGI ANCHE: Il Milan di Fonseca è un disastro: i motivi del fallimento del progetto >>>