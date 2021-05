12 Maggio 1996, Milan-Cremonese 7-1: festa scudetto rossonera (Video)

Sono passati esattamente 25 anni dalla roboante vittoria del Milan contro la Cremonese per 7-1. Quel giorno il ritiro di Mauro Tassotti

Sono passati esattamente 25 anni dalla super vittoria del Milan contro la Cremonese per 7-1. Era l'ultima giornata della stagione 1995/1996, vale a dire quella del 15^ scudetto per dei rossoneri. Dopo aver vinto il campionato con due giornate di anticipo, i rossoneri hanno dato il via alla festa con una vera e propria festa del gol prima di omaggiare Mauro Tassotti, che diede l'addio al calcio proprio alla fine di quella partita. Ecco gol e highlights di quella giornata indimenticabile.