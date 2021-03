12 Gennaio 1992, Verona-Milan 0-1: autogol di Icardi. Gol e highlights (Video)

Verona-Milan 0-1, gol e highlights

La ‘Fatal Verona’. Per ben due volte la squadra scaligera ha fermato il Milan sul più bello, negando due scudetto nel 1973 e nel 1990. Ma Verona non è solo fatale. Nel 1992, ad esempio, i rossoneri vinsero per 1-0 per un autogol di Andrea Icardi causato da un bel sinistro di Carlo Ancelotti. Tre punti che permisero al Diavolo di conquistare il titolo di campione d’inverno. Ecco gol e highlights in questo video.

