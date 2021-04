11 aprile 2007, Bayern-Milan 0-2: a lezione da Professor Seedorf (Video)

Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha ricordato la splendida partita contro il Bayern Monaco nel giorno del suo 14° anniversario

Sono trascorsi esattamente 14 anni dalla splendida vittoria del Milan in casa del Bayern Monaco ai Quarti di Finale di Champions League. Dopo il 2-2 a San Siro nel match d'andata, i rossoneri partirono svantaggiati in vista del ritorno. Ma i tedeschi non avevano fatto i conti con il 'Professor Seedorf', autore di un gol e un assist nello 0-2 finale che qualificò il Diavolo in semifinale. Ecco il video pubblicato dal profilo ufficiale Twitter del club rossonero.