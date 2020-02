Milan sui social – Le foto dell’arrivo dei giocatori a San Siro

ULTIME MILAN – Una partita importantissima, Milan-Verona che si sta giocando a San Siro per la ventiduesima giornata di Serie A. I rossoneri cercano di accorciare le distanze sulla Roma, che ha perso ieri. Rossoneri incerottati e decimati dalle assenze, tra le quali spicca certamente quella di Zlatan Ibrahimovic. Tuttavia, Stefano Pioli ha detto di aver visto una squadra che sta bene mentalmente. La conferma arriva anche dai volti dei giocatori, tutti concentrati, ma tranquilli, come dimostrano le foto pubblicate dal club rossonero sul proprio profilo Instagram. Due scatti. In uno presenti Theo Hernandez e Samu Castillejo insieme al rientrante Diego Laxalt nel tunnel; nell’altro Mateo Musacchio che scende dal pullman. Didascalia molto semplice: “I ragazzi sono qui”. Per le parole di Pioli in conferenza… Continua a leggere >>>

