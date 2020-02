Milan sui social – Intensità e agonismo in allenamento, la foto

ULTIME MILAN – Non è una settimana come tutte le altre. C’è tensione maggiore, c’è più adrenalina. È la settimana del Derby, quella che porterà domenica sera a Inter-Milan. Anche a Milanello si respira un’aria diversa, anche grazie alla presenza di un grande campione come Zlatan Ibrahimovic, che tuttavia continua a lavorare a parte. Tutta la squadra, però, avverte la tensione e così è salità l’intensità ed è aumentato l’agonismo. La dimostrazione è la foto pubblicata dal Milan su Instagram, che vede Samu Castillejo e Ante Rebic protagonisti di un contrasto per contendersi il pallone. E il Milan commenta: “Il mio o il tuo?” Per le ultime sul Derby… Continua a leggere >>>

