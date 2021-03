Zoe Cristofoli nega la rottura con Theo Hernandez: “Tutte ca***te!”

Zoe Cristofoli, fidanzata del rossonero Theo Hernandez, ha smentito le voci che vogliono una rottura tra i due. Queste le dichiarazioni

Finita la storia d'amore tra Theo Hernandez e Zoe Cristofoli? Nemmeno per sogno! A prendere la parola è la stessa influencer, che utilizza il social Instagram per fugare tutti i dubbi in merito alle voci di una rottura con il terzino del Milan. Molti erano gli indizi che andavano in questa direzione (QUI I DETTAGLI), ma si sarebbe trattato di un falso allarme. Dopo aver tolto la collana che raffigurava il numero 19 di Theo, Zoe l'ha nuovamente indossata dichiarando: "Non credete a tutte le ca***te che leggete in giro". Verità o momentaneo tentativo di allontanare le voci? La modella si dice triste solo perché impossibilitata lavorare e a vedere la famiglia a causa della zona rossa. Isco lascia il Real Madrid: è derby di mercato tra Milan e Inter