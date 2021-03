Theo Hernandez, è finita con Zoe Cristofoli? Gli indizi social (FOTO)

Theo Hernandez e Zoe Cristofoli si sono lasciati? Dalle stories della bella influencer arrivano diversi indizi sulla probabile rottura

Sembra già arrivata ai titoli di coda la love story tra Theo Hernandez e Zoe Cristofoli. La bella influencer, attraverso le proprie stories Instagram, ha postato diversi indizi che sembrano confermare decisamente questo sospetto. 'L'amore non va elemosinato' rilancia Zoe, che non indossa più la collanina con il numero 19 del terzino del Milan. Inoltre, inquadrando il suo cane, non ci mette tanto a farlo vincere con un netto 10 a zero nei confronti delle persone. Un rancore evidente quello di Zoe e un destinatario quasi scontato. I tifosi del Milan, a questo punto, sperano che questa rottura non vada a riflettersi sul campo. Sfida tra Vlahovic e Belotti come vice Ibra: queste le ultime