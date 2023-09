Verratti lascia il Psg e Ibrahimovic ricorda: “Ti ho fatto diventare uomo”

Verratti lascia il calcio europeo per trasferirsi in Arabia e Zlatan Ibrahimovic ha voluto salutarlo sui social a modo suo

Il mercato arabo riesce a portare dalla sua parte anche un'altra stella del Psg . Marco Verratti si trasferisce all' Al-Arabi con un contratto da ben 30 milioni di euro a stagione. Il centrocampista italiano, con il club parigino, ha vinto 9 campionati francesi, 9 supercoppe francesi e 6 coppe nazionali. L'unico neo quella sconfitta in finale di Champions League contro il Bayern Monaco nel 2020.

Anche Ibrahimovic lo saluta

Dopo 11 anni al Psg, dunque, Verratti saluta il calcio europeo senza aver mai trascorso un minuto in Serie A. Fra i tanti suoi ex compagni, sui social spunta anche Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese ha giocato con lui nel club parigino dal 2012 al 2016. Sul proprio profilo Instagram, Ibra ha condiviso una storia, in cui vi sono sia lui che Verratti, e una didascalia che recita: "Ti ho fatto diventare uomo. In bocca al lupo".