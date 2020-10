Verona, Favilli nella storia: ecco la curiosità riguardante l’attaccante

ULTIME NOTIZIE – Nel match contro la Juventus, Andrea Favilli, attaccante del Verona, ha giocato solo 7 minuti, entrando al minuto 55 al posto di Nikola Kalinic ed uscendo al minuto 62 per infortunio muscolare, venendo sostituito da Antonin Barak.

Secondo quando riportato da Opta, Favilli è il primo giocatore a subentrare, segnare ed essere sostituito in meno di 10 minuti in un match di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). Infatti, il giocatore del Verona, era riuscito a siglare in gol del vantaggio per la sua squadra dopo 5 minuti dal suo ingresso in campo.

Ecco invece le parole di Gianfranco Teotino che riguardano il Coronavirus nel mondo del calcio >>