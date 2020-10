CoVid_19, Teotino: “Positività nel calcio? Abituiamoci” | Serie A News

CoVid_19, l’opinione di Teotino sulle positività in Serie A

ULTIME NOTIZIE SERIE A NEWS – Il giornalista Gianfranco Teotino è intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva': argomento, CoVid_19 e la situazione in Serie A. Queste le dichiarazioni di Teotino, che ha parlato anche dell'Europa League. "Positività nel calcio? Se non vogliamo fermare tutto dobbiamo abituarci a queste situazioni. Europa League? Può diventare un confronto diretto tra squadra italiane e inglesi, mi sembrano quelle più attrezzate".