Van der Meyde: “Baciai in bocca Ibrahimovic. Avevo tendenze gay”

Andy Van der Meyde ha raccontato un aneddoto di quando giocava nell'Ajax insieme a Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese non la prese bene

Andy Van der Meyde, ex compagno di Zlatan Ibrahimovic ai tempi dell'Ajax, ha raccontato un retroscena a dir poco curioso ai microfoni della tv olandese 'VTBL'. Nel corso di un viaggio di squadra in pullman l'olandese ha dichiarato di aver baciato in bocca l'attuale attaccante del Milan mentre dormiva. La sua reazione non si è fatta di certo attendere. Tutto è finito con una risata? Al contrario. Zlatan ha sferrato subito un paio di pugni verso il povero Van der Meyde. "Mi sedevo accanto a Zlatan sull'autobus quando eravamo all'Ajax. Una volta mentre dormiva ho avuto tendenze gay e l'ho baciato sulla bocca". Difficile pensare che l'ex Inter lo abbia rifatto in seguito... Le Top News di oggi sul calciomercato del Milan: ufficiale Ballo-Touré, novità su Vlasic e Kaio Jorge